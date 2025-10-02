Китай обмежує використання Nokia та Ericsson у телекомунікаційних мережах - FT
Київ • УНН
Пекін формує нові рамки щодо обладнання компаній Ericsson і Nokia у своїх телекомунікаційних мережах. Контракти шведської компанії Ericsson і фінської Nokia повинні бути подані на розгляд до Адміністрації кіберпростору Китаю.
У рамках зусиль, спрямованих на відокремлення ключової технологічної інфраструктури, Пекін формує нові рамки щодо обладнання компаній Ericsson і Nokia у своїх телекомунікаційних мережах. Повідомило видання Financial Times, передає УНН.
Деталі
Китай обмежує використання телекомунікаційного обладнання європейських компаній - ідеться про Ericsson (шведська технологічна компанія, яка виробляє телекомунікаційне обладнання) та Nokia (корпорація, що працює у галузі комунікаційних та мережевих технологій).
Контракти шведської компанії Ericsson і фінської Nokia повинні бути подані на розгляд до "чорного ящика" національної безпеки Адміністрації кіберпростору Китаю. Але звідти компаніям не повідомляють, як саме оцінюється їх обладнання.
Також ідеться про вимоги надання детальної документації щодо кожного компонента їхніх систем та частини місцевого контенту. Адміністрація кіберпростору Китаю, очевидно, планує ретельну перевірку, яка може тривати три місяці або довше - навіть коли європейські компанії отримують схвалення, вони опиняються у невигідному становищі порівняно зі своїми китайськими конкурентами.
Нагадаємо
Поки США та Європа не поспішають з розвитком 6G, Китай активно впроваджує технологічні стандарти.
Bloomberg: Nokia скорочує майже 2 тисячі робочих місць у Китаї18.10.24, 03:38 • 18178 переглядiв