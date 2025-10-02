$41.220.08
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - Сырский
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Китай ограничивает использование Nokia и Ericsson в телекоммуникационных сетях - FT

Киев • УНН

Пекин формирует новые рамки в отношении оборудования компаний Ericsson и Nokia в своих телекоммуникационных сетях. Контракты шведской компании Ericsson и финской Nokia должны быть представлены на рассмотрение в Администрацию киберпространства Китая.

Китай ограничивает использование Nokia и Ericsson в телекоммуникационных сетях - FT

В рамках усилий, направленных на отделение ключевой технологической инфраструктуры, Пекин формирует новые рамки в отношении оборудования компаний Ericsson и Nokia в своих телекоммуникационных сетях. Об этом сообщило издание Financial Times, передает УНН.

Подробности

Китай ограничивает использование телекоммуникационного оборудования европейских компаний - речь идет о Ericsson (шведская технологическая компания, которая производит телекоммуникационное оборудование) и Nokia (корпорация, работающая в области коммуникационных и сетевых технологий).

Контракты шведской компании Ericsson и финской Nokia должны быть представлены на рассмотрение в "черный ящик" национальной безопасности Администрации киберпространства Китая. Но оттуда компаниям не сообщают, как именно оценивается их оборудование.

Также речь идет о требованиях предоставления подробной документации по каждому компоненту их систем и части местного контента. Администрация киберпространства Китая, очевидно, планирует тщательную проверку, которая может длиться три месяца или дольше - даже когда европейские компании получают одобрение, они оказываются в невыгодном положении по сравнению со своими китайскими конкурентами.

Напомним

Пока США и Европа не спешат с развитием 6G, Китай активно внедряет технологические стандарты.

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
Financial Times
Китай