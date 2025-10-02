Китай ограничивает использование Nokia и Ericsson в телекоммуникационных сетях - FT
Киев • УНН
Пекин формирует новые рамки в отношении оборудования компаний Ericsson и Nokia в своих телекоммуникационных сетях. Контракты шведской компании Ericsson и финской Nokia должны быть представлены на рассмотрение в Администрацию киберпространства Китая.
Подробности
Китай ограничивает использование телекоммуникационного оборудования европейских компаний - речь идет о Ericsson (шведская технологическая компания, которая производит телекоммуникационное оборудование) и Nokia (корпорация, работающая в области коммуникационных и сетевых технологий).
Контракты шведской компании Ericsson и финской Nokia должны быть представлены на рассмотрение в "черный ящик" национальной безопасности Администрации киберпространства Китая. Но оттуда компаниям не сообщают, как именно оценивается их оборудование.
Также речь идет о требованиях предоставления подробной документации по каждому компоненту их систем и части местного контента. Администрация киберпространства Китая, очевидно, планирует тщательную проверку, которая может длиться три месяца или дольше - даже когда европейские компании получают одобрение, они оказываются в невыгодном положении по сравнению со своими китайскими конкурентами.
Напомним
Пока США и Европа не спешат с развитием 6G, Китай активно внедряет технологические стандарты.
