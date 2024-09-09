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Китай і росія проведуть спільні військові маневри у вересні

Китай і росія проведуть спільні військові маневри у вересні

Київ • УНН

 • 11907 перегляди

Китай оголосив про спільні з росією військові навчання North-Joint 2024 цього місяця. Метою є "поглиблення стратегічної координації" та зміцнення здатності "спільно реагувати на загрози безпеці".

Китай оголосив про проведення спільних з росією військових навчань North-Joint 2024 цього місяця. Їхньою метою стане "поглиблення стратегічної координації" між збройними силами двох країн та зміцнення здатності "спільно реагувати на загрози безпеці", повідомило міністерство оборони в Пекіні в понеділок, пише УНН.

Деталі

"Згідно з річним планом і консенсусом між Китаєм і росією, російські військові надішлють військово-морські і повітряні сили для участі в китайських навчаннях Northern United-2024 в морському і повітряному просторі, пов'язаному з Японським і Охотським морями у вересні. Ці навчання мають на меті поглибити рівень стратегічної координації між китайськими та російськими військами та підвищити їх здатність спільно реагувати на загрози безпеці", - ідеться у заяві МО Китаю.

Крім того, за даними МО Китаю, "військово-морські флоти Китаю та росії відправляться у відповідні води Тихого океану для організації п’ятого спільного морського патрулювання обох сторін, а Китай також візьме участь у російських військових стратегічних навчаннях Ocean-2024.

Столтенберг закликав Пекін припинити підтримку війни рф: Китай не може продовжувати підживлювати конфлікт без впливу на свої інтереси06.09.24, 14:33 • 20730 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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