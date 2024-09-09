Китай и россия проведут совместные военные маневры в сентябре

Китай объявил о проведении совместных с россией военных учений North-Joint 2024 в этом месяце. Их целью станет "углубление стратегической координации" между вооруженными силами двух стран и укрепление способности "совместно реагировать на угрозы безопасности", сообщило министерство обороны в Пекине в понедельник, пишет УНН.

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"Согласно годовому плану и консенсусу между Китаем и россией, российские военные пришлют военно-морские и воздушные силы для участия в китайских учениях Northern United-2024 в морском и воздушном пространстве, связанном с Японским и Охотским морями в сентябре. Эти учения имеют целью углубить уровень стратегической координации между китайскими и российскими войсками и повысить их способность совместно реагировать на угрозы безопасности", - говорится в заявлении МО Китая.

Кроме того, по данным МО Китая, "военно-морские флоты Китая и россии отправятся в соответствующие воды Тихого океана для организации пятого совместного морского патрулирования обеих сторон, а Китай также примет участие в российских военных стратегических учениях Ocean-2024.

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