Китай и россия проведут совместные военные маневры в сентябре
Киев • УНН
Китай объявил о совместных с Россией военных учениях North-Joint 2024 в этом месяце. Целью является «углубление стратегической координации» и укрепление способности «совместно реагировать на угрозы безопасности».
Китай объявил о проведении совместных с россией военных учений North-Joint 2024 в этом месяце. Их целью станет "углубление стратегической координации" между вооруженными силами двух стран и укрепление способности "совместно реагировать на угрозы безопасности", сообщило министерство обороны в Пекине в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Согласно годовому плану и консенсусу между Китаем и россией, российские военные пришлют военно-морские и воздушные силы для участия в китайских учениях Northern United-2024 в морском и воздушном пространстве, связанном с Японским и Охотским морями в сентябре. Эти учения имеют целью углубить уровень стратегической координации между китайскими и российскими войсками и повысить их способность совместно реагировать на угрозы безопасности", - говорится в заявлении МО Китая.
Кроме того, по данным МО Китая, "военно-морские флоты Китая и россии отправятся в соответствующие воды Тихого океана для организации пятого совместного морского патрулирования обеих сторон, а Китай также примет участие в российских военных стратегических учениях Ocean-2024.
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