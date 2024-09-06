Столтенберг призвал Пекин прекратить поддержку войны рф: Китай не может продолжать подпитывать конфликт без влияния на свои интересы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу вновь призвал Китай прекратить поддерживать незаконную войну России против Украины, указав, что Пекин не может продолжать подпитывать конфликт без влияния на его интересы и репутацию, пишет УНН.

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«Иран и Северная Корея предоставляют беспилотники, боеприпасы и тому подобное. И Китай стал решающим фактором в войне России против Украины. Благодаря своему партнерству без ограничений и поддержке российской оборонно-промышленной базы. Это включает передачу материалов двойного назначения, таких как оружие, компоненты, оборудование и сырье», - указал Генсек НАТО на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре в Норвегии.

«Я призываю Китай прекратить поддержку незаконной войны России. Китай не может продолжать подпитывать крупнейший военный конфликт в Европе, чтобы это не повлияло на интересы и репутацию Пекина», - сказал Столтенберг.