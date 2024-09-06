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Столтенберг закликав Пекін припинити підтримку війни рф: Китай не може продовжувати підживлювати конфлікт без впливу на свої інтереси

Столтенберг закликав Пекін припинити підтримку війни рф: Китай не може продовжувати підживлювати конфлікт без впливу на свої інтереси

Київ • УНН

 • 20730 перегляди

Генсек НАТО звинуватив Китай у наданні матеріалів подвійного призначення для російської оборонної промисловості. Він закликав Пекін припинити підтримку "незаконної війни" рф, щоб не зашкодити своїм інтересам.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п'ятницю знову закликав Китай припинити підтримувати незаконну війну росії проти України, вказавши, що Пекін не може продовжувати підживлювати конфлікт без впливу на його інтереси та репутацію, пише УНН.

Деталі

"Іран і Північна Корея надають безпілотники, боєприпаси тощо. І Китай став вирішальним чинником у війні росії проти України. Завдяки своєму партнерству без обмежень та підтримки російської оборонно-промислової бази. Це включає передачу матеріалів подвійного призначення, таких як зброя, компоненти, обладнання та сировина", - вказав Генсек НАТО на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре у Норвегії.

"Я закликаю Китай припинити підтримку незаконної війни росії. Китай не може продовжувати підживлювати найбільший військовий конфлікт у Європі, щоб це не вплинуло на інтереси та репутацію Пекіна", - сказав Столтенберг.

Китай назвав "незаконними та односторонніми" санкції США через війну в Україні27.08.24, 11:29 • 23260 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика

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