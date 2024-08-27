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Китай назвав "незаконними та односторонніми" санкції США через війну в Україні

Китай назвав "незаконними та односторонніми" санкції США через війну в Україні

Київ • УНН

 • 23260 перегляди

Китай назвав санкції США проти своїх компаній за підтримку росії в Україні "незаконними" та "не заснованими на фактах". Пекін прагне представити себе як активного миротворця, попри пропуск швейцарської мирної конференції.

Китай назвав санкції США проти своїх суб'єктів через війну в Україні "незаконними та односторонніми" та "не заснованими на фактах" у коментарях у вівторок перед прибуттям радника з національної безпеки Білого дому Джейка Саллівана до Пекіна для багатоденних переговорів на високому рівні, пише УНН з посиланням на Reuters.

Контекст

Минулого тижня США ввели санкції щодо понад 400 суб'єктів та осіб за підтримку військових зусиль росії в Україні, включаючи китайські компанії, які, за словами офіційних осіб США, допомагають москві обходити західні санкції та займатися нарощуванням своєї армії.

Санкції, запроваджені минулого тижня, включають заходи проти китайських компаній, які займаються постачанням верстатів та мікроелектроніки до росії.

Вашингтон неодноразово попереджав Пекін про його підтримку російської оборонно-промислової бази і вже запровадив сотні санкцій, спрямованих на обмеження можливостей москви використати певні технології у військових цілях.

Що каже Пекін

Спеціальний посланець Китаю у справах Євразії Лі Хуей, який провів чотири раунди човникової дипломатії, виступив проти санкцій на брифінгу для дипломатів у Пекіні після останнього раунду зустрічей із офіційними особами з Бразилії, Індонезії та Південної Африки.

Одна з країн використовує кризу,.. щоб перекласти провину, намагаючись сфабрикувати так звану теорію відповідальності Китаю, і загрожує країнам, які мають нормальні економічні та торговельні зв'язки з росією, незаконними та односторонніми санкціями

- сказав Лі.

Лі не назвав Сполучені Штати, але міністерство торгівлі Китаю заявило у неділю, що воно рішуче виступає проти санкцій, а міністерство закордонних справ країни висловило аналогічну незгоду з попередніми пакетами обмежень, вказує видання.

"Ці слова та справи повністю відповідають їхнім егоїстичним інтересам і не ґрунтуються на фактах, міжнародне співтовариство ніколи їх не прийме", - додав Лі.

Китай, як зауважує видання, прагне представити себе як сторону, яка активно шукає вирішення конфлікту, попри те, що пропустив швейцарську мирну конференцію у червні.

Після останніх раундів переговорів під керівництвом Лі Пекін висунув пропозиції щодо підтримки обміну військовополоненими, протидії використанню ядерної та біологічної зброї та протидії збройним атакам на цивільні ядерні об'єкти.

У документі з 12 пунктів більше ніж рік тому Китай виклав загальні принципи припинення війни, але не вдавався в подробиці.

Китай та Бразилія спільно закликали цього року до мирних переговорів між росією та Україною. У вівторок Лі висловив сподівання, що більше країн підтримають мирні зусилля Китаю.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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