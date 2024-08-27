Китай назвал "незаконными и односторонними" санкции США из-за войны в Украине

Китай назвал санкции США против своих субъектов из-за войны в Украине "незаконными и односторонними" и "не основанными на фактах" в комментариях во вторник перед прибытием советника по национальной безопасности Белого дома Джейка Салливана в Пекин для многодневных переговоров на высоком уровне, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Контекст

На прошлой неделе США ввели санкции в отношении более 400 субъектов и лиц за поддержку военных усилий россии в Украине, включая китайские компании, которые, по словам официальных лиц США, помогают москве обходить западные санкции и заниматься наращиванием своей армии.

Санкции, введенные на прошлой неделе, включают меры против китайских компаний, которые занимаются поставками станков и микроэлектроники в россию.

Вашингтон неоднократно предупреждал Пекин о его поддержке российской оборонно-промышленной базы и уже ввел сотни санкций, направленных на ограничение возможностей москвы использовать определенные технологии в военных целях.

Что говорит Пекин

Специальный посланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй, который провел четыре раунда челночной дипломатии, выступил против санкций на брифинге для дипломатов в Пекине после последнего раунда встреч с официальными лицами из Бразилии, Индонезии и Южной Африки.

Одна из стран использует кризис,.. чтобы переложить вину, пытаясь сфабриковать так называемую теорию ответственности Китая, и угрожает странам, которые имеют нормальные экономические и торговые связи с россией, незаконными и односторонними санкциями - сказал Ли.

Ли не назвал Соединенные Штаты, но министерство торговли Китая заявило в воскресенье, что оно решительно выступает против санкций, а министерство иностранных дел страны выразило аналогичное несогласие с предыдущими пакетами ограничений, указывает издание.

"Эти слова и дела полностью соответствуют их эгоистическим интересам и не основываются на фактах, международное сообщество никогда их не примет", - добавил Ли.

Китай, как отмечает издание, стремится представить себя как сторону, которая активно ищет решение конфликта, несмотря на то, что пропустил швейцарскую мирную конференцию в июне.

После последних раундов переговоров под руководством Ли Пекин выдвинул предложения по поддержке обмена военнопленными, противодействию использованию ядерного и биологического оружия и противодействию вооруженным атакам на гражданские ядерные объекты.

В документе из 12 пунктов более года назад Китай изложил общие принципы прекращения войны, но не вдавался в подробности.

Китай и Бразилия совместно призвали в этом году к мирным переговорам между россией и Украиной. Во вторник Ли выразил надежду, что больше стран поддержат мирные усилия Китая.