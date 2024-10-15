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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8100 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Київщину вночі ворог атакував дронами: відпрацювала ППО, уламки впали поза населеними пунктами

Київ • УНН

 • 14129 перегляди

Під час нічної тривоги на Київщині сили ППО знищили ворожі БПЛА. Постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає, уламки впали поза населеними пунктами.

Київщину вночі ворог атакував дронами: відпрацювала ППО, уламки впали поза населеними пунктами

Під час нічної тривоги у Київській області сили ППО знищили ворожі дрони, постраждалих та пошкоджень інфраструктури внаслідок атаки рф немає, уламки впали поза населеними пунктами, повідомив у вівторок голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.

Чергова нічна тривога, що тривала майже дві години, оголошувалася через атаку на Київщину ворожих БпЛА. У регіоні працювали сили ППО. Цілі знищені. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів

- написав Кравченко.

Оперативні групи, з його слів, продовжують роботу з виявлення наслідків ворожої атаки.

У небі над Україною збили 12 із 17 дронів. Ворог вдарив 7 ракетами по Миколаївщині15.10.24, 08:35 • 22249 переглядiв

Юлія Шрамко

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