Київщину вночі ворог атакував дронами: відпрацювала ППО, уламки впали поза населеними пунктами
Київ • УНН
Під час нічної тривоги на Київщині сили ППО знищили ворожі БПЛА. Постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає, уламки впали поза населеними пунктами.
Під час нічної тривоги у Київській області сили ППО знищили ворожі дрони, постраждалих та пошкоджень інфраструктури внаслідок атаки рф немає, уламки впали поза населеними пунктами, повідомив у вівторок голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.
Чергова нічна тривога, що тривала майже дві години, оголошувалася через атаку на Київщину ворожих БпЛА. У регіоні працювали сили ППО. Цілі знищені. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів
Оперативні групи, з його слів, продовжують роботу з виявлення наслідків ворожої атаки.
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