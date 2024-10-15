Киевскую область ночью враг атаковал дронами: отработала ПВО, обломки упали вне населенных пунктов

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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
14 октября 2024, 00:59  •  132230 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  152695 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  175182 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  182082 просмотра

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  150950 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевскую область ночью враг атаковал дронами: отработала ПВО, обломки упали вне населенных пунктов

Киевскую область ночью враг атаковал дронами: отработала ПВО, обломки упали вне населенных пунктов

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 05:53  •  2803 просмотра

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Во время ночной тревоги на Киевщине силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, обломки упали вне населенных пунктов.

Во время ночной тревоги в Киевской области силы ПВО уничтожили вражеские дроны, пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате атаки рф нет, обломки упали вне населенных пунктов, сообщил во вторник председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

Очередная ночная тревога, длившаяся почти два часа, объявлялась из-за атаки на Киевщину вражеских БпЛА. В регионе работали силы ПВО. Цели уничтожены. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. Падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются на открытых участках местности вне населенных пунктов

- написал Кравченко.

Оперативные группы, по его словам, продолжают работу по выявлению последствий вражеской атаки.

В небе над Украиной сбили 12 из 17 дронов. Враг ударил 7 ракетами по Николаевской области15 октября 2024, 05:35 • 5577 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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