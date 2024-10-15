Киевскую область ночью враг атаковал дронами: отработала ПВО, обломки упали вне населенных пунктов
Киев • УНН
Во время ночной тревоги на Киевщине силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, обломки упали вне населенных пунктов.
Во время ночной тревоги в Киевской области силы ПВО уничтожили вражеские дроны, пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате атаки рф нет, обломки упали вне населенных пунктов, сообщил во вторник председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.
Очередная ночная тревога, длившаяся почти два часа, объявлялась из-за атаки на Киевщину вражеских БпЛА. В регионе работали силы ПВО. Цели уничтожены. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. Падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются на открытых участках местности вне населенных пунктов
Оперативные группы, по его словам, продолжают работу по выявлению последствий вражеской атаки.
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