Київщина пережила майже 10-годинну нічну атаку рф: є постраждалий та руйнування
Київ • УНН
Київщина зазнала масованої нічної атаки дронами та ракетами, що тривала майже 10 годин. В Обухівському районі поранено 51-річного чоловіка, зафіксовано пошкодження у чотирьох районах області.
Київська область знову зазнала масованої атаки російських військ, зачепило чотири райони, відомо про одного постраждалого, повідомив у четвер голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
Майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину. Проти мирних населених пунктів ворог застосував ударні дрони та ракети. На жаль є постраждалий
З його слів, в Обухівському районі поранення отримав чоловік 51 року. Він госпіталізований в місцеву лікарню.
Наслідки ворожої атаки фіксуємо у 4 районах області
- у Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному приватному будинку унаслідок ворожої атаки сталося пожежа. Загорання ліквідовано. Пошкоджено два автомобіля. Кількість пошкоджених будинків уточнюється;
- у Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення;
- у Бориспільському та Обухівському районах також виявлені пошкоджені приватні будинки.
Атака рф на Київ: 16 постраждалих, знищено амбулаторію10.07.25, 08:10 • 3103 перегляди