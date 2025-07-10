Київщина пережила майже 10-годинну нічну атаку рф: є постраждалий та руйнування

Київська область знову зазнала масованої атаки російських військ, зачепило чотири райони, відомо про одного постраждалого, повідомив у четвер голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину. Проти мирних населених пунктів ворог застосував ударні дрони та ракети. На жаль є постраждалий - написав Калашник.

З його слів, в Обухівському районі поранення отримав чоловік 51 року. Він госпіталізований в місцеву лікарню.

Наслідки ворожої атаки фіксуємо у 4 районах області - повідомив Калашник і перелічив:

у Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному приватному будинку унаслідок ворожої атаки сталося пожежа. Загорання ліквідовано. Пошкоджено два автомобіля. Кількість пошкоджених будинків уточнюється;

районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному приватному будинку унаслідок ворожої атаки сталося пожежа. Загорання ліквідовано. Пошкоджено два автомобіля. Кількість пошкоджених будинків уточнюється; у Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення;

районі ліквідована пожежа гаражного приміщення; у Бориспільському та Обухівському районах також виявлені пошкоджені приватні будинки.

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