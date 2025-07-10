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Київщина пережила майже 10-годинну нічну атаку рф: є постраждалий та руйнування

Київ • УНН

 • 207 перегляди

Київщина зазнала масованої нічної атаки дронами та ракетами, що тривала майже 10 годин. В Обухівському районі поранено 51-річного чоловіка, зафіксовано пошкодження у чотирьох районах області.

Київщина пережила майже 10-годинну нічну атаку рф: є постраждалий та руйнування

Київська область знову зазнала масованої атаки російських військ, зачепило чотири райони, відомо про одного постраждалого, повідомив у четвер голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину. Проти мирних населених пунктів ворог застосував ударні дрони та ракети. На жаль є постраждалий

- написав Калашник.

З його слів, в Обухівському районі поранення отримав чоловік 51 року. Він госпіталізований в місцеву лікарню.

Наслідки ворожої атаки фіксуємо у 4 районах області

- повідомив Калашник і перелічив:
  • у Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному приватному будинку унаслідок ворожої атаки сталося пожежа. Загорання ліквідовано. Пошкоджено два автомобіля. Кількість пошкоджених будинків уточнюється;
    • у Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення;
      • у Бориспільському та Обухівському районах також виявлені пошкоджені приватні будинки.

        Атака рф на Київ: 16 постраждалих, знищено амбулаторію10.07.25, 08:10 • 3103 перегляди

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        ВійнаКиївщина
        Броварський район
        Київська область
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