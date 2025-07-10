Киевская область пережила почти 10-часовую ночную атаку РФ: есть пострадавший и разрушения
Киев • УНН
Киевская область подверглась массированной ночной атаке дронами и ракетами, которая длилась почти 10 часов. В Обуховском районе ранен 51-летний мужчина, зафиксированы повреждения в четырех районах области.
Киевская область снова подверглась массированной атаке российских войск, затронуты четыре района, известно об одном пострадавшем, сообщил в четверг глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Почти 10 часов длилась массированная ночная атака врага на Киевщину. Против мирных населенных пунктов враг применил ударные дроны и ракеты. К сожалению, есть пострадавший
По его словам, в Обуховском районе ранение получил мужчина 51 года. Он госпитализирован в местную больницу.
Последствия вражеской атаки фиксируем в 4 районах области
- в Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В них выбиты окна и двери, посечены фасады. Еще в одном частном доме в результате вражеской атаки произошел пожар. Возгорание ликвидировано. Повреждены два автомобиля. Количество поврежденных домов уточняется;
- в Вышгородском районе ликвидирован пожар гаражного помещения;
- в Бориспольском и Обуховском районах также обнаружены поврежденные частные дома.
Атака рф на Киев: 16 пострадавших, уничтожена амбулатория10.07.25, 08:10 • 3144 просмотра