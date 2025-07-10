Киевская область пережила почти 10-часовую ночную атаку РФ: есть пострадавший и разрушения

Киевская область снова подверглась массированной атаке российских войск, затронуты четыре района, известно об одном пострадавшем, сообщил в четверг глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Почти 10 часов длилась массированная ночная атака врага на Киевщину. Против мирных населенных пунктов враг применил ударные дроны и ракеты. К сожалению, есть пострадавший - написал Калашник.

По его словам, в Обуховском районе ранение получил мужчина 51 года. Он госпитализирован в местную больницу.

Последствия вражеской атаки фиксируем в 4 районах области - сообщил Калашник и перечислил:

в Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В них выбиты окна и двери, посечены фасады. Еще в одном частном доме в результате вражеской атаки произошел пожар. Возгорание ликвидировано. Повреждены два автомобиля. Количество поврежденных домов уточняется;

районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В них выбиты окна и двери, посечены фасады. Еще в одном частном доме в результате вражеской атаки произошел пожар. Возгорание ликвидировано. Повреждены два автомобиля. Количество поврежденных домов уточняется; в Вышгородском районе ликвидирован пожар гаражного помещения;

районе ликвидирован пожар гаражного помещения; в Бориспольском и Обуховском районах также обнаружены поврежденные частные дома.

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