Київ накриває дим: зафіксовано різке погіршення якості повітря

$41.380.02
48.170.16
ukenru
21 серпня, 14:24 • 15933 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 18210 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 24513 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 15335 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 27856 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 68222 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 76510 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 79330 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 101418 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 229786 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.8м/с
74%
745мм
Популярнi новини
Чеський президент Петр Павел: тимчасові територіальні поступки в Україні – "менше зло" заради миру21 серпня, 11:10 • 5840 перегляди
Зеленська: 44% українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР21 серпня, 11:55 • 5480 перегляди
Toyota використовує старі акумулятори для живлення автозаводу Mazda - ЗМІ21 серпня, 13:41 • 3422 перегляди
Удар рф по Мукачеву: кількість постраждалих зросла до 2317:31 • 4730 перегляди
Білий дім висміяв ідею рф стати одним із гарантів безпеки України18:10 • 5682 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 15933 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 24513 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 103909 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 128035 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 229786 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Андрій Єрмак
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 72708 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 66910 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 65481 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 91967 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 106332 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Нафта
The Guardian
Facebook

Київ накриває дим: зафіксовано різке погіршення якості повітря

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У Києві фіксують різке погіршення якості повітря та стійкий запах гарі. Мешканцям рекомендують зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці.

Київ накриває дим: зафіксовано різке погіршення якості повітря

У столиці України зафіксовано різке погіршення якості повітря. Над містом відчувається стійкий запах гарі, показники забруднення перевищують норму. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані SaveEcoBot.

Деталі

Мешканців столиці закликають закривати вікна та обмежити перебування на вулиці, особливо людям із хронічними захворюваннями дихальної системи. Найбільший рівень забруднення повітря фіксують на вулиці Пшеничній.

Як повідомляють кияни, джерелом задимлення можуть бути осередки горіння торфу в області. Офіційних повідомлень з цього приводу ще не було.

Атака росіян на Київ 4 липня: зафіксований високий рівень забруднення повітря04.07.25, 09:56 • 1235 переглядiв

Вероніка Марченко

КиївЗдоров'я
Київська область
Київ