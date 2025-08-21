Київ накриває дим: зафіксовано різке погіршення якості повітря
Київ • УНН
У Києві фіксують різке погіршення якості повітря та стійкий запах гарі. Мешканцям рекомендують зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці.
У столиці України зафіксовано різке погіршення якості повітря. Над містом відчувається стійкий запах гарі, показники забруднення перевищують норму. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані SaveEcoBot.
Деталі
Мешканців столиці закликають закривати вікна та обмежити перебування на вулиці, особливо людям із хронічними захворюваннями дихальної системи. Найбільший рівень забруднення повітря фіксують на вулиці Пшеничній.
Як повідомляють кияни, джерелом задимлення можуть бути осередки горіння торфу в області. Офіційних повідомлень з цього приводу ще не було.
Атака росіян на Київ 4 липня: зафіксований високий рівень забруднення повітря04.07.25, 09:56 • 1235 переглядiв