Киев накрывает дым: зафиксировано резкое ухудшение качества воздуха
Киев • УНН
В Киеве фиксируют резкое ухудшение качества воздуха и стойкий запах гари. Жителям рекомендуют закрывать окна и ограничить пребывание на улице.
В столице Украины зафиксировано резкое ухудшение качества воздуха. Над городом ощущается стойкий запах гари, показатели загрязнения превышают норму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные SaveEcoBot.
Детали
Жителей столицы призывают закрывать окна и ограничить пребывание на улице, особенно людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Наибольший уровень загрязнения воздуха фиксируют на улице Пшеничной.
Как сообщают киевляне, источником задымления могут быть очаги горения торфа в области. Официальных сообщений по этому поводу еще не было.
Атака россиян на Киев 4 июля: зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха04.07.25, 09:56 • 1235 просмотров