Киев накрывает дым: зафиксировано резкое ухудшение качества воздуха

21 августа, 14:24 • 15915 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 18185 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 24499 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 15329 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 27849 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 68212 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 76500 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 79319 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 101410 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 229765 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп

21 августа, 12:13
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 24498 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности

20 августа, 11:22
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 229753 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини20 августа, 12:51
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11
Киев накрывает дым: зафиксировано резкое ухудшение качества воздуха

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В Киеве фиксируют резкое ухудшение качества воздуха и стойкий запах гари. Жителям рекомендуют закрывать окна и ограничить пребывание на улице.

Киев накрывает дым: зафиксировано резкое ухудшение качества воздуха

В столице Украины зафиксировано резкое ухудшение качества воздуха. Над городом ощущается стойкий запах гари, показатели загрязнения превышают норму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные SaveEcoBot.

Детали

Жителей столицы призывают закрывать окна и ограничить пребывание на улице, особенно людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Наибольший уровень загрязнения воздуха фиксируют на улице Пшеничной.

Как сообщают киевляне, источником задымления могут быть очаги горения торфа в области. Официальных сообщений по этому поводу еще не было.

Атака россиян на Киев 4 июля: зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха04.07.25, 09:56 • 1235 просмотров

Вероника Марченко

КиевЗдоровье
Киевская область
Киев