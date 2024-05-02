Києво-Могилянську академію оштрафували на 180 тисяч грн за недопуск перевірки
Київ • УНН
Києво-Могилянську академію оштрафували на 180 000 гривень за недопуск інспекторів до огляду 200-річних братських келій Братського монастиря, які реставруються на її території.
У Києво-Могилянській академії не допустили інспекторів Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ) для перевірки об'єкта будівництва. Йдеться про 200-річні братські келії Братського монастиря, що розташовані на території НаУКМА у Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення України, пише УНН.
Для проведення позапланової перевірки інспекторів ДІАМ не допустили до об'єкта архітектурно-будівельного контролю. Йдеться про 200-річні братські келії Братського монастиря, що розташовані на території НаУКМА у Києві,
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Згідно з відомостями єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, на обʼєкті триває реставрація з пристосуванням під навчальні та службові приміщення.
Водночас, перевірити це неможливо через повторний недопуск інспекторів, які діють на підставі припису про усунення порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил,
У відомстві також повідомили, що заклад оштрафували на 180 тис грн.
Нагадаємо
У березні національний університет "Києво-Могилянська академія" оштрафували на 90 840 гривень за недопуск державних інспекторів до перевірки реконструкції келій Братства.