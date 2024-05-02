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Києво-Могилянську академію оштрафували на 180 тисяч грн за недопуск перевірки

Києво-Могилянську академію оштрафували на 180 тисяч грн за недопуск перевірки

Київ • УНН

 • 16228 перегляди

Києво-Могилянську академію оштрафували на 180 000 гривень за недопуск інспекторів до огляду 200-річних братських келій Братського монастиря, які реставруються на її території.

У Києво-Могилянській академії не допустили інспекторів Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ) для перевірки об'єкта будівництва. Йдеться про 200-річні братські келії Братського монастиря, що розташовані на території НаУКМА у Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення України, пише УНН.

Для проведення позапланової перевірки інспекторів ДІАМ не допустили до об'єкта архітектурно-будівельного контролю. Йдеться про 200-річні братські келії Братського монастиря, що розташовані на території НаУКМА у Києві,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Згідно з відомостями єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, на обʼєкті триває реставрація з пристосуванням під навчальні та службові приміщення.

Водночас, перевірити це неможливо через повторний недопуск інспекторів, які діють на підставі припису про усунення порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил,

- наголосили у мінистерстві.

У відомстві також повідомили, що заклад оштрафували на 180 тис грн.

Нагадаємо

У березні національний університет "Києво-Могилянська академія" оштрафували на 90 840 гривень за недопуск державних інспекторів до перевірки реконструкції келій Братства.

Ольга Розгон

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