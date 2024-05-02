Киево-Могилянскую академию оштрафовали на 180 тысяч грн за недопуск проверки

В Киево-Могилянской академии не допустили инспекторов Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАМ) для проверки объекта строительства. Речь идет о 200-летних братских кельях Братского монастыря, расположенных на территории НаУКМА в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления Украины, пишет УНН.

Для проведения внеплановой проверки инспекторов ГИАМ не допустили к объекту архитектурно-строительного контроля. Речь идет о 200-летних братских кельях Братского монастыря, расположенных на территории НаУКМА в Киеве, - говорится в сообщении.

Детали

Согласно сведениям единой государственной электронной системы в сфере строительства, на объекте продолжается реставрация с приспособлением под учебные и служебные помещения.

В то же время, проверить это невозможно из-за повторного недопуска инспекторов, которые действуют на основании предписания об устранении нарушения законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм и правил, - отметили в министерстве.

В ведомстве также сообщили, что заведение оштрафовали на 180 тыс грн.

Напомним

В марте национальный университет "Киево-Могилянская академия" оштрафовали на 90 840 гривен за недопуск государственных инспекторов к проверке реконструкции келий Братства.