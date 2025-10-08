Киянин піде під суд за загибель собаки: чоловік кинув болонку об підлогу, бо пес гавкав

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Ексклюзив
11:52 • 844 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 11719 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 14757 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 15406 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 16011 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 19840 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 18604 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 17251 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 61961 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 55044 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.3м/с
81%
750мм
Популярнi новини
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 8 жовтня, 02:06 • 29188 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN8 жовтня, 02:56 • 32616 перегляди
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни8 жовтня, 04:41 • 23791 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 32612 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 14364 перегляди
Публікації
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 64 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 786 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 2778 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 11683 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 10377 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Дональд Трамп
Василь Малюк
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 14474 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 38944 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 42118 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 93694 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 88451 перегляди
Актуальне
Tesla Model Y
Шахед-136
The Guardian
Північний потік
Свіфт

Киянин піде під суд за загибель собаки: чоловік кинув болонку об підлогу, бо пес гавкав

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

Киянин постане перед судом за жорстоке поводження з твариною. 33-річний чоловік напідпитку кинув мальтійську болонку об підлогу, внаслідок чого пес загинув.

Киянин піде під суд за загибель собаки: чоловік кинув болонку об підлогу, бо пес гавкав

У Києві судитимуть чоловіка, який кинув мальтійську болонку об підлогу, внаслідок чого пес загинув, повідомили у Київській міській прокуратурі у середу, пише УНН.

Деталі

"Скеровано до суду обвинувальний акт відносно киянина за фактом жорстокого поводження з собакою", - ідеться у повідомленні.

Встановлено, що 33-річний чоловік, який мешкає з матір’ю та братом, перебуваючи напідпитку вдома, схопив собаку породи "мальтійська болонка" та кинув в бік коридору на підлогу. Обвинуваченому, за повідомленням, "не сподобалось те, що песик на прізвисько Кузя почав гавкати, коли він зайшов до матері у кімнату". Від отриманих травм собака загинув. Подія сталася у вересні 2025 року.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 299 КК України, а саме як жорстоке поводження з тваринами, вчинене активним способом.

Наразі обвинувальний акт стосовно киянина скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

”Прив’язав до трактора та змусив бігти”: на Буковині під суд піде чоловік, який жорстоко поводився з собакою05.12.23, 17:14 • 24765 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Київ