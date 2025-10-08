Киянин піде під суд за загибель собаки: чоловік кинув болонку об підлогу, бо пес гавкав

У Києві судитимуть чоловіка, який кинув мальтійську болонку об підлогу, внаслідок чого пес загинув, повідомили у Київській міській прокуратурі у середу, пише УНН.

Деталі

"Скеровано до суду обвинувальний акт відносно киянина за фактом жорстокого поводження з собакою", - ідеться у повідомленні.

Встановлено, що 33-річний чоловік, який мешкає з матір’ю та братом, перебуваючи напідпитку вдома, схопив собаку породи "мальтійська болонка" та кинув в бік коридору на підлогу. Обвинуваченому, за повідомленням, "не сподобалось те, що песик на прізвисько Кузя почав гавкати, коли він зайшов до матері у кімнату". Від отриманих травм собака загинув. Подія сталася у вересні 2025 року.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 299 КК України, а саме як жорстоке поводження з тваринами, вчинене активним способом.

Наразі обвинувальний акт стосовно киянина скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

