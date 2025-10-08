Киевлянин предстанет перед судом за гибель собаки: мужчина бросил болонку об пол, потому что пес лаял

В Киеве будут судить мужчину, который бросил мальтийскую болонку об пол, в результате чего собака погибла, сообщили в Киевской городской прокуратуре в среду, пишет УНН.

Подробности

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении киевлянина по факту жестокого обращения с собакой", - говорится в сообщении.

Установлено, что 33-летний мужчина, проживающий с матерью и братом, находясь в нетрезвом состоянии дома, схватил собаку породы "мальтийская болонка" и бросил в сторону коридора на пол. Обвиняемому, по сообщению, "не понравилось то, что песик по кличке Кузя начал лаять, когда он зашел к матери в комнату". От полученных травм собака погибла. Происшествие произошло в сентябре 2025 года.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 299 УК Украины, а именно как жестокое обращение с животными, совершенное активным способом.

Сейчас обвинительный акт в отношении киевлянина направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

