"Привязал к трактору и заставил бежать": на Буковине под суд пойдет мужчина, который жестоко обращался с собакой

В Черновицкой области правоохранители завершили досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным - выяснено, что 32-летний житель села Ракитное привязал собаку к трактору и заставил ее бежать в соседнее село, в результате чего собаке были причинены телесные повреждения. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черновицкой области.

Детали

В октябре 2023 года года, во время мониторинга социальной сети Интернет правоохранители обнаружили сообщение о возможном жестком обращении с собакой. Во время проверки информации полицейские установили все обстоятельства инцидента: 32-летний житель села Ракитное привязал собаку к трактору и заставил ее бежать за транспортным средством в соседнее село. При совершении совершении правонарушения присутствовал 16-летний сын буковинки. В результате противоправных действий буковинца, собаке причинены телесные повреждения.

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Полиция начала уголовное производство. Под процессуальным руководством ювенального прокурора Глыбокского отдела Черновицкой окружной прокуратуры следователи полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 299 (Жестокое обращение с животным совершенное в присутствии несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Украины.

После того, как правоохранители завершили досудебное расследование, утвержденный прокурором обвинительный акт передан в суд.

Напомним

Женщина в Киеве выбросила двухмесячного щенка, которого она приобрела для себя на местном рынке, из окна 7-го этажа. Женщине сообщили о подозрении.

Также УНН сообщал, что в сети появилось видео, где владелец крымского зоопарка "Тайган" Олег Зубков за хвост вылавливает енота в вольере Херсонского зоопарка.