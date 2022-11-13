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Викрадення тварин із Херсонського зоопарку: в мережі з’явилося відео

Викрадення тварин із Херсонського зоопарку: в мережі з’явилося відео

Київ • УНН

 • 344117 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. В мережі з’явилося відео, де власник кримського зоопарку “Тайган” Олег Зубков за хвіст виловлює єнота у вольєрі Херсонського зоопарку. Про це інформує УНН.

Цитата

Викрадення тварин з херсонського зоопарку Зубков називає спасінням та заявив, що їх утримувати буде власним коштом. За його словами, тварини в небезпеці, адже невдовзі поряд із зоопарком можуть початися обстріли. На іншому ролику оператор Зубкова зазначає, що тварин необхідно вивезти, адже якщо зруйнується дамба, то їх змиє. При цьому, усіх кіз вони забирати не будуть і залишать в зоопарку.

Як повідомляють російські ЗМІ, Зубков відомий своїми роликами в мережі. Більшість з них присвячена тому, як він “приборкує” тварин, наприклад, б’є черевиком. Також власник зоопарку прославився конфліктом із Наталією Поклонською, яка звинуватила його в тому числі і в смерті тигренят. Всі звинувачення він відкидає, а смерть тварин пояснює тим, що під час відключення електроенергії в Криму, зоопарку не надали генератор після виведення з ладу резервного.

Нагадаємо

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що окупанти викрали більшість тварин із зоопарку в Херсоні.

Українські Національні Новини

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