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Окупанти викрали з Херсонського зоопарку більшість тварин

Окупанти викрали з Херсонського зоопарку більшість тварин

Київ • УНН

 • 423496 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Окупанти викрали більшість тварин із зоопарку в Херсоні. Інформацію про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

Цитата

«Ще вчора ворожа воєнкорка долгарьова повідомляла, що її товариш-окупант при відступі з Херсона вкрав з місцевого зоопарку єнота. Та це – далеко не єдина тварина, яку загарбники вивезли під час втечі», - повідомили у Центрі.

За інформацією засновника руху UAnimals Тодорчука, окупанти забрали у тимчасово окупований Крим більшу частину колекції зоопарку – від лами та вовка до віслюка та білок. І робилося це за наказом російського командування.

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