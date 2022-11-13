Окупанти викрали з Херсонського зоопарку більшість тварин

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«Ще вчора ворожа воєнкорка долгарьова повідомляла, що її товариш-окупант при відступі з Херсона вкрав з місцевого зоопарку єнота. Та це – далеко не єдина тварина, яку загарбники вивезли під час втечі», - повідомили у Центрі.

За інформацією засновника руху UAnimals Тодорчука, окупанти забрали у тимчасово окупований Крим більшу частину колекції зоопарку – від лами та вовка до віслюка та білок. І робилося це за наказом російського командування.

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