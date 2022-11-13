Оккупанты похитили из Херсонского зоопарка большинство животных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Оккупанты похитили большинство животных из зоопарка в Херсоне. Информацию об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.
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«Еще вчера вражеская военкорка долгарева сообщала, что ее товарищ-оккупант при отступлении из Херсона украл из местного зоопарка енота. И это – далеко не единственное животное, которое захватчики вывезли во время бегства», - сообщили в Центре.
По информации основателя движения UAnimals Тодорчука, оккупанты забрали во временно оккупированный Крым большую часть коллекции зоопарка – от ламы и волка до осла и белок. И делалось это по приказу русского командования.
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