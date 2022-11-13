“Ми тут під Херсоном стоїмо. Кожен день вантаж-200, вантаж-300” – перехоплення ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Головне управління розвідки Міністрества оборони України оприлюднило перехоплену розмову, де окупант-танкіст із позивним «турист» розповідає про великі втрати техніки та постійне вогневе ураження від Збройних сил України на Херсонщині. Про це інформує УНН.
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«Ми тут під Херсоном стоїмо. Тут кожен день вантаж-200, вантаж-300. Нас тут 2 екіпажі, решта 80-десятки, 12 танчинків наших роз***бошили. Ми як тільки сюди приїхали, нас тут тиждень як хотіли вбити. Ми тут кожен день під мінометами. Квадрик над нами зависає, одразу ж міномети летять, баки нам роз***дошило уламками. Вчора ми на розтяжку наразилися!», – розповідає вояка.
Нагадаємо
Військовослужбовець російської армії по телефону жаліється матері про недолугість командування армії рф. У перехопленій Головним управлінням розвідки Міноборони України розмові із матір’ю, найбільше окупанта обурює рішення командування про обладнання окопів.