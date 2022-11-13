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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 49685 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 67096 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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31 березня, 14:30 • 182262 перегляди

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“Ми тут під Херсоном стоїмо. Кожен день вантаж-200, вантаж-300” – перехоплення ГУР

“Ми тут під Херсоном стоїмо. Кожен день вантаж-200, вантаж-300” – перехоплення ГУР

Київ • УНН

 • 392995 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Головне управління розвідки Міністрества оборони України оприлюднило перехоплену розмову, де окупант-танкіст із позивним «турист» розповідає про великі втрати техніки та постійне вогневе ураження від Збройних сил України на Херсонщині. Про це інформує УНН.

Цитата

«Ми тут під Херсоном стоїмо. Тут кожен день вантаж-200, вантаж-300. Нас тут 2 екіпажі, решта 80-десятки, 12 танчинків наших роз***бошили. Ми як тільки сюди приїхали, нас тут тиждень як хотіли вбити. Ми тут кожен день під мінометами. Квадрик над нами зависає, одразу ж міномети летять, баки нам роз***дошило уламками. Вчора ми на розтяжку наразилися!», – розповідає вояка.

Нагадаємо

Військовослужбовець російської армії по телефону жаліється матері про недолугість командування армії рф. У перехопленій Головним управлінням розвідки Міноборони України розмові із матір’ю, найбільше окупанта обурює рішення командування про обладнання окопів.

Українські Національні Новини

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