“Ми тут під Херсоном стоїмо. Кожен день вантаж-200, вантаж-300” – перехоплення ГУР

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«Ми тут під Херсоном стоїмо. Тут кожен день вантаж-200, вантаж-300. Нас тут 2 екіпажі, решта 80-десятки, 12 танчинків наших роз***бошили. Ми як тільки сюди приїхали, нас тут тиждень як хотіли вбити. Ми тут кожен день під мінометами. Квадрик над нами зависає, одразу ж міномети летять, баки нам роз***дошило уламками. Вчора ми на розтяжку наразилися!», – розповідає вояка.

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