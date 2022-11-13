"Мы здесь под Херсоном стоим. Каждый день груз-200, груз-300" – перехват ГУР

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«Мы здесь под Херсоном стоим. Здесь каждый день груз-200, груз-300. Нас здесь 2 экипажа, остальные 80-десятки, 12 танчиков наших роз***шили. Мы как только сюда приехали, нас здесь неделю как хотели убить. Мы здесь каждый день под минометами. Квадрик над нами зависает, сразу же минометы летят, баки нам раз***дошило обломками. Вчера мы на растяжку наткнулись!», – рассказывает воина.

Напомним

Военнослужащий русской армии по телефону жалуется матери о несуразности командования армии рф. В перехваченном Главным управлением разведки Минобороны Украины разговоре с матерью, больше всего оккупанта возмущает решение командования об оборудовании окопов.



