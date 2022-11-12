“Мы на одни и те же грабли наступаем и всё равно”: окупант жаліється на недолугість армії рф - перехоплення ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Військовослужбовець російської армії по телефону жаліється матері про недолугість командування армії рф. У перехопленій Головним управлінням розвідки Міноборони України розмові із матір’ю, найбільше окупанта обурює рішення командування про обладнання окопів, передає УНН.
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“Они хотят нас всех в один окоп согнать, а если снаряд попадет туда, мы все погибнем. А они этого не понимают. Ежедневно конфликтуем, он только рапорт предлагает нам писать”, – жаліється окупант.
Деталі
Він говорить, що командування наступає на одні й ті самі граблі й все одно продовжує допускати помилки: "Мам, тут дебилизм такой, понимаешь? На одни и те же грабли наступаем и всё равно".
“Мы роем окопы на месте, куда уже прилетел снаряд. Неужели они не понимают, что мы станем мишенью?”, – додає він.
Водночас, мати росіянина просить сина якнайшвидше повертатися додому навіть із закликами до дезертирства. Вона просить сина при першій можливості тікати.
Доповнення
В одній з перехоплених розмов російських загарбників, професійні російські військові кажуть, що не витримують натиску ЗСУ і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів.