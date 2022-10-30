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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Професійні військові рф не витримують натиску ЗСУ і масово розривають контракти – перехоплення СБУ

Професійні військові рф не витримують натиску ЗСУ і масово розривають контракти – перехоплення СБУ

Київ • УНН

 • 264473 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Професійні російські військові не витримують натиску ЗСУ і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ, передає УНН.

В СБУ зазначають, що у них набагато краща підготовка, ніж у щойно мобілізованих рашистів, але навіть її замало, щоб вижити в Україні. Тож провоювавши на нашій землі близько 2 місяців, вони цілими підрозділами розривають контракти.

Цитата

"Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий... Нех*й нам тут делать, это мы так решили… Мы тут уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили…" - розповідає дружині контрактник зс рф.

Він скаржиться на шалені втрати від ЗСУ і на те, що російське командування сильно "косячить".

"Тож тепер цей доброволець "не готовий за них помирати". А якщо контракти розірвати на вийде, російські військові можуть здатися в полон і зберегти своє життя: +380665803498 та +380931192984", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Служба безпеки України оприлюднила підбірку перехоплених розмов мобілізованих рашистів, які наразі перебувають на Донеччині. Вони телефонують рідним, благаючи витягнути їх з війни будь-якою ціною.

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