"Мы на одни и те же грабли наступаем и всё равно": оккупант жалуется на несуразность армии рф - перехват ГУР

Цитата

“Они хотят нас всех в один окоп согнать, а если снаряд попадет туда, мы все погибнем. А они этого не понимают. Ежедневно конфликтуем, он только рапорт предлагает нам писать”, – жалуется оккупант.

Детали

Он говорит, что командование наступает на одни и те же грабли и все равно продолжает допускать ошибки: "Мам, здесь дебилизм такой, понимаешь? На одни и те же грабли наступаем и все равно".

“Мы роем окопы на месте, куда уже прилетел снаряд. Неужели они не понимают, что мы станем мишенью?” – добавляет он.

В то же время мать россиянина просит сына как можно быстрее возвращаться домой даже с призывами к дезертирству. Она просит сына при первой возможности бежать.

Дополнение

В одном из перехваченных разговоров российских захватчиков, профессиональные российские военные говорят, что не выдерживают давления ВСУ и массово пишут рапорты на расторжение контрактов.