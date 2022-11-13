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Кража животных из Херсонского зоопарка: в сети появилось видео

Кража животных из Херсонского зоопарка: в сети появилось видео

Киев • УНН

 • 344115 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В сети появилось видео, где владелец крымского зоопарка “Тайган” Олег Зубков за хвост вылавливает енота в вольере Херсонского зоопарка. Об этом информирует УНН.

Цитата

Похищение животных из херсонского зоопарка Зубков называет спасением и заявил, что их содержать будет за свой счет. По его словам, животные находятся в опасности, ведь вскоре рядом с зоопарком могут начаться обстрелы. На другом ролике оператор Зубкова отмечает, что животных необходимо увезти, ведь если разрушится дамба, то их смоет. При этом всех коз они забирать не будут и оставят в зоопарке.

Как сообщают российские СМИ, Зубков известен своими роликами в сети. Большинство из них посвящено тому, как он “усмиряет” животных, например, избивает ботинком. Также владелец зоопарка прославился конфликтом с Наталией Поклонской, которая обвинила его, в том числе и в смерти тигрят. Все обвинения он отвергает, а смерть животных объясняет тем, что при отключении электроэнергии в Крыму зоопарку не предоставили генератор после выведения из строя резервного.

Напомним

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что оккупанты похитили большинство животных из зоопарка в Херсоне.

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