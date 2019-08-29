Курт Волкер привітав нових членів Кабміну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер привітав нових членів Кабінету міністрів України, яких сьогодні підтримала Верховна Рада. Про це Волкер написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Вітаємо Прем’єр-міністра Гончарука, міністра закордонних справ Пристайко та весь Кабінет Міністрів України! Сполучені Штати стоять з вами у просуванні реформ та прагненні миру та відновлення територіальної цілісності”, — написав американський спецпредставник по Україні.
Як повідомляв УНН, сьогодні під час першого засідання народних депутатів IX скликання Верховної Ради України, прем’єр-міністром було обрано Олексія Гончарука, а очільником МЗС — Вадима Пристайко.
Зокрема, Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВР підтримала призначення Рябошапки на посаду Генпрокурора