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Курт Волкер привітав нових членів Кабміну

Курт Волкер привітав нових членів Кабміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер привітав нових членів Кабінету міністрів України, яких сьогодні підтримала Верховна Рада. Про це Волкер написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“Вітаємо Прем’єр-міністра Гончарука, міністра закордонних справ Пристайко та весь Кабінет Міністрів України! Сполучені Штати стоять з вами у просуванні реформ та прагненні миру та відновлення територіальної цілісності”, — написав американський спецпредставник по Україні.

Як повідомляв УНН, сьогодні під час першого засідання народних депутатів IX скликання Верховної Ради України, прем’єр-міністром було обрано Олексія Гончарука, а очільником МЗС — Вадима Пристайко.

Зокрема, Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВР підтримала призначення Рябошапки на посаду Генпрокурора

Українські Національні Новини

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