Курт Волкер поздравил новых членов правительства

“Поздравляем Премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь Кабинет Министров Украины! Соединенные Штаты стоят с вами в продвижении реформ и стремлении к миру и восстановления территориальной целостности”, — написал американский спецпредставитель по Украине.

Как сообщал УНН, сегодня во время первого заседания народных депутатов IX созыва Верховной Рады Украины, премьер-министром был избран Алексея Гончарук а а главой МИД — Вадима Пристайко.

В частности, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

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