Курс валют на 7 січня: НБУ гривня подешевшала до долара та євро

Київ • УНН

 • 140 перегляди

На 7 січня Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 42,56 гривні, що на 12 копійок дорожче, ніж напередодні. Курс євро становить 49,80 гривні, а злотого – 11,82 гривні.

Курс валют на 7 січня: НБУ гривня подешевшала до долара та євро

Станом на середу, 7 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,56 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 42,42 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,80. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,5634 грн (+12 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,7992 грн (+29 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,8274 грн. (+9 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

  • у банках долар торгується за курсом 42,20-42,69 грн, євро за 49,45-50,14 грн, злотий за 11,50 -12,10 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,57-42,60 грн/дол. та 49,86-49,88 грн/євро.

      Нагадаємо

      У 2025 році Україна залучила понад 569 млрд грн від продажу та обміну ОВДП на аукціонах, а загалом за час воєнного стану цей показник сягнув майже 2,03 трлн грн.

      Вадим Хлюдзинський

