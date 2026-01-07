$42.420.13
6 января, 19:00 • 13227 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 26417 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 99530 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 159240 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 65481 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 80839 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 62688 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 84335 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 160069 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 64059 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Курс валют на 7 января: НБУ гривна подешевела к доллару и евро

Киев • УНН

 • 18 просмотра

На 7 января Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 42,56 гривны, что на 12 копеек дороже, чем накануне. Курс евро составляет 49,80 гривны, а злотого – 11,82 гривны.

Курс валют на 7 января: НБУ гривна подешевела к доллару и евро

По состоянию на среду, 7 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,56 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 42,42 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,80. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,5634 грн (+12 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,7992 грн (+29 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,8274 грн. (+9 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,20-42,69 грн, евро по 49,45-50,14 грн, злотый по 11,50 -12,10 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,57-42,60 грн/долл. и 49,86-49,88 грн/евро.

      Напомним

      В 2025 году Украина привлекла более 569 млрд грн от продажи и обмена ОВГЗ на аукционах, а в целом за время военного положения этот показатель достиг почти 2,03 трлн грн.

      Вадим Хлюдзинский

