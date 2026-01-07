Курс валют на 7 января: НБУ гривна подешевела к доллару и евро

По состоянию на среду, 7 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,56 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 42,42 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,80. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,5634 грн (+12 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,7992 грн (+29 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,8274 грн. (+9 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

в банках доллар торгуется по курсу 42,20-42,69 грн, евро по 49,45-50,14 грн, злотый по 11,50 -12,10 грн;

на межбанке курсы составляют 42,57-42,60 грн/долл. и 49,86-49,88 грн/евро.

Напомним

В 2025 году Украина привлекла более 569 млрд грн от продажи и обмена ОВГЗ на аукционах, а в целом за время военного положения этот показатель достиг почти 2,03 трлн грн.

В Украине упростили отчетность по финмониторингу для бизнеса: кого касается