Курс валют на 28 червня: долар незначно виріс
Київ • УНН
Національний банк України девальвував гривню на 2 копійки, встановивши офіційний обмінний курс на рівні 40,5374 грн/дол. та 43,35 грн/євро, в той час як Україна отримала 1,9 млрд євро безумовного фінансування від ЄС.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 40,5374 грн/дол., що девальвувало гривню на 2 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 40,53 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,35 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 40,90 грн, а продати за 40,45 у банках. Євро можна купити за 43,95 грн, а продати за 43,36 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,72-40,80 грн, а євро - за 43,80-43,95 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,46-40,5 грн/дол. для долара та 43,38-43,41 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Україна отримала від ЄС 1,9 млрд євро безумовного фінансування у межах фонду Ukraine Facility на 50 млрд євро.