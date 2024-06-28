Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 40,5374 грн/долл., что девальвировало гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,53 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,35 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

Доллар можно купить за 40,90 грн, а продать за 40,45 в банках. Евро можно купить за 43,95 грн, а продать за 43,36 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 40,72-40,80 грн, а евро - по 43,80-43,95 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 40,46-40,5 грн/долл. для доллара и 43,38-43,41 грн/евро для евро.

Напомним

Украина получила от ЕС 1,9 млрд евро безусловного финансирования в рамках фонда Ukraine Facility на 50 млрд евро.