Национальный банк Украины девальвировал гривну на 2 копейки, установив официальный обменный курс на уровне 40,5374 грн/долл. и 43,35 грн/евро, в то время как Украина получила 1,9 млрд евро безусловного финансирования от ЕС.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 40,5374 грн/долл., что девальвировало гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 40,53 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,35 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:
Напомним
Украина получила от ЕС 1,9 млрд евро безусловного финансирования в рамках фонда Ukraine Facility на 50 млрд евро.