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Курс валют на 14 травня: гривня зміцнилась на 11 копійок

Курс валют на 14 травня: гривня зміцнилась на 11 копійок

Київ • УНН

 • 16618 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 39,6196 UAH/USD, зміцнивши гривню на 11 копійок.

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 39,6196грн/дол., що зміцнило гривню на 11 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 39,61 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 42,74 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:

- Долар можна купити за 39,95 грн, а продати за 39,50 у банках.

- Євро можна купити за 43,10 грн, а продати за 42,51 грн у банках.

- В обмінниках долар торгується за курсом 39,95−40,05 грн, а євро — за 43,10−43,25 грн.

- На міжбанку курси становлять відповідно 39,68−39,72 грн/дол. для долара та 42,88−42,90 грн/євро для євро.

Нагадаємо

В Україні обговорюють можливе підвищення тарифів на електроенергію протягом місяця через потребу в коштах на підготовку до осінньо-зимового періоду та ремонт пошкоджених обстрілами енергетичних об'єктів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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