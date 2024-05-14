Курс валют на 14 травня: гривня зміцнилась на 11 копійок
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 39,6196 UAH/USD, зміцнивши гривню на 11 копійок.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 39,6196грн/дол., що зміцнило гривню на 11 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 39,61 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 42,74 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 39,95 грн, а продати за 39,50 у банках.
- Євро можна купити за 43,10 грн, а продати за 42,51 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 39,95−40,05 грн, а євро — за 43,10−43,25 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 39,68−39,72 грн/дол. для долара та 42,88−42,90 грн/євро для євро.
Нагадаємо
В Україні обговорюють можливе підвищення тарифів на електроенергію протягом місяця через потребу в коштах на підготовку до осінньо-зимового періоду та ремонт пошкоджених обстрілами енергетичних об'єктів.