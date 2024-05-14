Курс валют на 14 мая: гривна укрепилась на 11 копеек
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,6196 UAH/USD, укрепив гривну на 11 копеек.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,6196грн/долл., что укрепило гривну на 11 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 39,61 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,74 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:
- Доллар можно купить за 39,95 грн, а продать за 39,50 в банках.
- Евро можно купить за 43,10 грн, а продать за 42,51 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,95-40,05 грн, а евро - по 43,10-43,25 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 39,68-39,72 грн/долл. для доллара и 42,88-42,90 грн/евро для евро.
Напомним
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Курс валют на 14 мая: гривна укрепилась на 11 копеек
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