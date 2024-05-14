Курс валют на 14 мая: гривна укрепилась на 11 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,6196грн/долл., что укрепило гривну на 11 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,61 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,74 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 39,95 грн, а продать за 39,50 в банках.

- Евро можно купить за 43,10 грн, а продать за 42,51 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,95-40,05 грн, а евро - по 43,10-43,25 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,68-39,72 грн/долл. для доллара и 42,88-42,90 грн/евро для евро.

Напомним

В Украине обсуждают возможное повышение тарифов на электроэнергию в течение месяца из-за потребности в средствах на подготовку к осенне-зимнему периоду и ремонт поврежденных обстрелами энергетических объектов.