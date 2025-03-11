Курс валют на 11 березня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2870 грн/дол., що девальвувало гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,28 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,77 грн/євро. Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00 ранку:

Долар можна купити за 41,60 грн, а продати за 41,05 грн у банках;

Євро можна купити за 45,00 грн, а продати за 44,35 грн у банках;

В обмінниках долар торгується за курсом 41,28−41,40 грн, а євро — за 44,73 − 44,95 грн;

На міжбанку курси становлять відповідно 41,32 - 41,35 грн/дол. для долара та 44,81−44,83 грн/євро для євро.

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