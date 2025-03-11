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Курс валют на 11 марта: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 16796 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2870 грн/дол., что на 7 копеек больше. Курс евро установлен на уровне 44,77 грн/евро.

Курс валют на 11 марта: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2870 грн/дол., что девальвировало гривну на 7 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,28 грн/дол. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,77 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, состоянием на 09:00 утра: 

  • Доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,05 грн в банках;
    • Евро можно купить за 45,00 грн, а продать за 44,35 грн в банках;
      • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,28−41,40 грн, а евро — по 44,73 − 44,95 грн;
        • На межбанке курсы составляют соответственно 41,32 - 41,35 грн/дол. для доллара и 44,81−44,83 грн/евро для евро.

          Напоминаем

          В 2024 году украинцы все больше выбирали безналичные расчеты, а средняя сумма одной покупки в магазинах составляла 330 гривен.

          Украина ведет наибольшую торговлю с Польшей и Китаем: данные на начало 2025 года10.03.25, 18:21 • 18885 просмотров

          Алина Волянская

          Алина Волянская

          Экономика
          Национальный банк Украины
          Китай
          Украина
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