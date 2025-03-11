Курс валют на 11 марта: гривна девальвировала
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2870 грн/дол., что на 7 копеек больше. Курс евро установлен на уровне 44,77 грн/евро.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2870 грн/дол., что девальвировало гривну на 7 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,28 грн/дол. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,77 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, состоянием на 09:00 утра:
- Доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,05 грн в банках;
- Евро можно купить за 45,00 грн, а продать за 44,35 грн в банках;
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,28−41,40 грн, а евро — по 44,73 − 44,95 грн;
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,32 - 41,35 грн/дол. для доллара и 44,81−44,83 грн/евро для евро.
Напоминаем
В 2024 году украинцы все больше выбирали безналичные расчеты, а средняя сумма одной покупки в магазинах составляла 330 гривен.
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