Курс гривні продовжує зміцнюватися
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Офіційний курс гривні на 18 грудня 2019 року встановлений на рівні 23,46 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Так, згідно з даними НБУ, курс гривні на 18 грудня встановлений на такому рівні — 23,4691 грн за долар.
Додамо, гривня укріплюється вже не перший місяць. Раніше у Нацбанку пояснили причини зміцнення курсу гривні.
При цьому Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що зміцнення гривні — це добре для громадян України, але погано для експортерів.
Нагадаємо, у квітні 2015 року офіційний курс було зафіксовано на рівні 23,51 грн/дол. До того ж вчора, курс гривні оновив чотирирічний максимум.