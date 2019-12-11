Гончарук розповів про плюси і мінуси зміцнення гривні

"Від будь-якого явища хтось виграє, а хтось програє. Зміцнення гривні – це добре для громадян України, тому що вони стають багатшими… Але існує проблема, що при зниженні курсу гривні не так само стрімко падають ціни. З цим потрібно працювати, це – робота Антимонопольного комітету, ми зараз робимо все для того, щоб рівень конкуренції на всіх цих рівнях був сильнішим, і, як наслідок, ціни знижувались швидше. Тому тут не кожна подія впливає з сьогодні на завтра – окремі речі, такі як посилення гривні, впливає поступово", - сказав Гончарук.

З його слів, це "поступово впливає на те, що ціни або ростуть повільніше, або навіть знижуються по окремих позиціях".

"Але вони мають знижуватись швидше, це робота Антимонопольного комітету, ми зараз над цим працюємо. Звичайно, від того, що зміцнюється гривня, є й ті, хто програють. Програють в першу чергу наші експортери. Ми розуміємо цей негативний вплив і шукаємо можливість їм зменшити негативний вплив від цього явища. Але зміцнення гривні – це в тому числі демонстрація довіри до нашої національної валюти", - додав Прем’єр.

Нагадаємо, у НБУ пояснили, чому Україні підходить плаваючий курс.