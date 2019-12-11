Гончарук рассказал о плюсах и минусах укрепления гривны

"От любого явления кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Укрепление гривни - это хорошо для граждан Украины, так как они становятся богаче... Но существует проблема, что при снижении курса гривны не так же стремительно падают цены. С этим нужно работать, это - работа Антимонопольного комитета, мы сейчас делаем все для того, чтобы уровень конкуренции на всех этих уровнях был сильнее, и, как следствие, цены снижались быстрее. Поэтому здесь каждое событие влияет с сегодня на завтра - отдельные вещи, такие как усиление гривны, влияет постепенно", - сказал Гончарук.

По его словам, это "постепенно влияет на то, что цены или растут медленнее, или даже снижаются по отдельным позициям".

"Но они должны снижаться быстрее, это работа Антимонопольного комитета, мы сейчас над этим работаем. Конечно, от того, что укрепляется гривна, есть и те, кто проигрывают. Проигрывают в первую очередь наши экспортеры. Мы понимаем это негативное влияние и ищем возможность им уменьшить негативное влияние от этого явления. Но укрепление гривни - это в том числе демонстрация доверия к нашей национальной валюте", - добавил Премьер.

Напомним, в НБУ объяснили, почему Украине подходит плавающий курс.