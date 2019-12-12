У Нацбанку пояснили причини зміцнення курсу гривні

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. В останні місяці основними джерелами надлишкової пропозиції валюти були надходження від українського експорту. Про це під час брифінгу у четвер сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.

"Інфляція суттєво уповільнилась внаслідок як зміцнення обмінного курсу гривні, так і поліпшення інфляційних очікувань. Ці фактори нівелювали тиск на ціни з боку стійкого споживчого попиту і слабшого врожаю окремих овочів. Хочу наголосити на причинах зміцнення курсу гривні, щодо яких сьогодні є багато спекуляцій. В жовтні-грудні основними джерелами надлишкової пропозиції валюти були надходження від українського експорту, зокрема завдяки рекордному врожаю зернових та олійних культур та продаж коштів від валютних залучень державних компаній", - сказав Смолій.

Зокрема, за його словами, в листопаді аграрії та металургійні компанії забезпечували 70% пропозицій валюти на міжбанківському ринку.

Він також зазначив, що, всупереч поширеній думці, приплив коштів іноземних інвесторів в гривневі облігації уряду тривав, але не мав визначального впливу на валютний ринок, на відміну від попередніх місяців.

Водночас, зазначив голова НБУ, Нацбанк активно викуповував надлишкову валюту для поповнення міжнародних резервів, і з початку 2019 року обсяг чистих валютних інтервенцій сягнув понад 5,5 млн дол. сша.

"До речі, ми купуємо набагато більше валюти ніж заводять нерезиденти. Портфель нерезидентів виріс в цьому році приблизно на 4,3 млрд дол. США, тобто перевищення об’єму купівлі для поповнення золотовалютних резервів по відношенню до того, скільки завели нерезиденти, становить більше ніж 1 млрд дол. це свідчить про те, що надлишкову пропозицію валюти на ринку формують не тільки нерезиденти", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, НБУ знизив облікову ставку до 13,5%.

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