В Нацбанке объяснили причины укрепления курса гривны

"Инфляция существенно замедлилась вследствие как укрепления обменного курса гривны, так и улучшения инфляционных ожиданий. Эти факторы нивелировали давление на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и слабого урожая отдельных овощей. Хочу подчеркнуть причины укрепления курса гривны, по поводу которых сегодня много спекуляций. В октябре-декабре основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта, в частности благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур и продажа средств от валютных привлечений государственных компаний", - сказал Смолий.

В частности, по его словам, в ноябре аграрии и металлургические компании обеспечивали 70% предложений валюты на межбанковском рынке.

Он также отметил, что, вопреки распространенному мнению, приток средств иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок, в отличие от предыдущих месяцев.

В то же время, отметил глава НБУ, Нацбанк активно выкупал избыточную валюту для пополнения международных резервов, и с начала 2019 года объем чистых валютных интервенций достиг более 5,5 млн долл. США.

"Кстати, мы покупаем гораздо больше валюты, чем заводят нерезиденты. Портфель нерезидентов вырос в этом году примерно на 4,3 млрд долл. США, то есть превышение объема покупки для пополнения золотовалютных резервов по отношению к тому, сколько завели нерезиденты, составляет более чем 1 млрд долл. Это свидетельствует о том, что избыточное предложение валюты на рынке формируют не только нерезиденты", - отметил он.

Как сообщал УНН, НБУ снизил учетную ставку до 13,5%.