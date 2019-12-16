Курс гривні оновив чотирирічний максимум

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Офіційний курс гривні на 17 грудня 2019 року встановлений на рівні 23,49 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ пояснили, чому гривня зміцнюється, а ціни не падають

Так, згідно з даними НБУ, курс гривні на 17 грудня встановлений на такому рівні - 23,4904 грн за долар.

Додамо, гривня укріплюється вже не перший місяць. Раніше у Нацбанку пояснили причини зміцнення курсу гривні.

При цьому Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що зміцнення гривні – це добре для громадян України, але погано для експортерів.

Нагадаємо, у квітні 2015 року офіційний курс було зафіксовано на рівні 23,51 грн/дол.

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