Курс гривны обновил четырехлетний максимум
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Официальный курс гривны на 17 декабря 2019 года установлен на уровне 23,49 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
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Так, согласно данным НБУ, курс гривны на 17 декабря установлен на таком уровне - 23,4904 грн за доллар.
Добавим, гривна укрепляется уже не первый месяц. Ранее в Нацбанке объяснили причины укрепления курса гривны.
При этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что укрепление гривни - это хорошо для граждан Украины, но плохо для экспортеров.
Напомним, в апреле 2015 года года официальный курс был зафиксирован на уровне 23,51 грн/долл.