Курага по 550 грн: на Одещині "зрізали" марнотратні тендери і затримали одного з голів ОТГ

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підбив підсумки сьогоднішнього засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність", яка на регулярній основі перевіряє оголошені місцевими громадами тендери, передає УНН.

Перше засідання групи "Прозорість та підзвітність" у цьому році. Попрацювали плідно. На засіданні групи, разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю, розглянули чергові марнотратні тендери. Зокрема закупівлі по завищеним цінам в одній з громад: соку по 80 грн за літр, кураги по 550 за кілограм, курячого філе по 215 грн за кг, сметани 190 грн за кілограм та іншого. Серед недоречних тендерів - ремонт тротуарів на 750 тисяч грн та зупинок на 600 тисяч - повідомив він.

Кіпер додав, що матеріали марнотратних тендерів зібрані й направлені до правоохоронних органів. І нагадав, що під час сьогоднішнього засідання робочої групи було затримано одного з голів ОТГ Одещини.

"Правоохоронці нададуть всю детальну інформацію та офіційні коментарі. Але наголошую, що Одеська ОВА постійно співпрацює з усіма правоохоронними органами. Власне, сьогоднішні події це підтверджують", - додав очільник ОВА.

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Нагадаємо, під час засідання робочої групи "Прозорість і Підзвітність" в Одеській обласній адміністрації правоохоронці затримали голову Мологівської ОТГ Олега Німачука.