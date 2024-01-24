Курага по 550 грн: в Одесской области "срезали" расточительные тендеры и задержали одного из глав ОТГ

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подвел итоги сегодняшнего заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность", которая на регулярной основе проверяет объявленные местными громадами тендеры, передает УНН.

Первое заседание группы "Прозрачность и подотчетность" в этом году. Поработали плодотворно. На заседании группы, вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью, рассмотрели очередные расточительные тендеры. В частности закупки по завышенным ценам в одной из громад: сока по 80 грн за литр, кураги по 550 за килограмм, куриного филе по 215 грн за кг, сметаны 190 грн за килограмм и прочего. Среди неуместных тендеров - ремонт тротуаров на 750 тысяч грн и остановок на 600 тысяч - сообщил он.

Кипер добавил, что материалы расточительных тендеров собраны и направлены в правоохранительные органы. И напомнил, что во время сегодняшнего заседания рабочей группы был задержан один из глав ОТГ Одесской области.

"Правоохранители предоставят всю подробную информацию и официальные комментарии. Но подчеркиваю, что Одесская ОВА постоянно сотрудничает со всеми правоохранительными органами. Собственно, сегодняшние события это подтверждают", - добавил глава ОВА.

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Напомним, во время заседания рабочей группы "Прозрачность и Подотчетность" в Одесской областной администрации правоохранители задержали главу Мологовской ОТГ Олега Нимачука.