На Одещині затримали голову ОТГ прямо на засіданні в обласній адміністрації
Київ • УНН
Під час засідання групи "Прозорість та підзвітність" на Одещині затримали голову ОТГ
Під час засідання робочої групи "Прозорість і Підзвітність" в Одеській обласній адміністрації правоохоронці затримали голову однієї з ОТГ (територіальних громад), повідомляє УНН.
Правоохоронці вивели затриманого з засідання для проведення подальших процесуальних дій.
Офіційні коментарі поки відсутні.
Нагадаємо, група "Прозорість і підзвітність" Одеської ОВА перевіряє тендери, які оголошують територіальні громади регіону.