На Одещині затримали голову ОТГ прямо на засіданні в обласній адміністрації

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Під час засідання групи "Прозорість та підзвітність" на Одещині затримали голову ОТГ

Під час засідання робочої групи "Прозорість і Підзвітність" в Одеській обласній адміністрації правоохоронці затримали голову однієї з ОТГ (територіальних громад), повідомляє УНН.

Правоохоронці вивели затриманого з засідання для проведення подальших процесуальних дій.

Офіційні коментарі поки відсутні.

Нагадаємо, група "Прозорість і підзвітність" Одеської ОВА перевіряє тендери, які оголошують територіальні громади регіону.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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