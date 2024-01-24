В Одесской области задержали главу ОТГ прямо на заседании в областной администрации

Колаборатну, организовавшему трансляцию телеканалов рф во время оккупации Харьковщины, грозит до 12 лет заключения

Бывшему украинскому телеинженеру из Харьковской области, способствовавшему трансляции российских телеканалов в регионе и восхвалявшему оккупационный режим, грозит до 12 лет лишения свободы за пособничество россии и оправдание ее агрессии россии против Украины.