Рабочая группа при Одесской ОВА отменила ненужные тендеры на треть миллиарда гривен

За последние три месяца 2023 года рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" при Одесской ОВА отменила 20 закупок на почти 360 млн грн. Об этом информирует глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.

"С октября прошлого года, когда рабочая группа начала свою работу в Одесской обладминистрации, проверено более 300 закупок местных громад региона.

И за три месяца работы имеем такой результат:

- отменено 20 закупок на почти 360 000 000 грн;

- экономический эффект от снижения договорной цены - 5 924 736 грн", - пишет Кипер.

Он добавил, что в этом году "Прозрачность и подотчетность" продолжит начатую работу по полному искоренению у чиновников желания неэффективно тратить бюджетные средства.

"В приоритете - наши Защитники и Защитницы, и конечно - Победа!", - резюмировал он.

Напомним, в октябре этого года при Одесской ОВА заработала рабочая группа "Прозрачность и подотчетность". В состав рабочей группы войдут представители областных управлений СБУ, прокуратуры и Нацполиции. А еще - Бюро экономической безопасности и НАБУ.

Создание рабочей группы анонсировал глава ОВА Олег Кипер.

"В регионе не должно быть коррупции. Каждый должен работать исключительно на Победу. Быть максимально честным и откровенным", - заявил он.

Так, с начала работы члены группы отменили большое количество ненужных закупок, таких как: тендеры по приобретению дорогостоящего программного обеспечения, ремонты дорог, реконструкцию стадиона.

Предупредили члены рабочей группы также закупку испанских платанов, какао почти на полмиллиона и конфет на 795 тысяч гривен.