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Рабочая группа при Одесской ОВА отменила ненужные тендеры на треть миллиарда гривен

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 14:26  •  18805 просмотра

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Рабочая группа по вопросам прозрачности и подотчетности в Одессе отменила 20 ненужных тендеров на сумму 360 миллионов гривен, чтобы предотвратить растрату бюджетных средств.

За последние три месяца 2023 года рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" при Одесской ОВА отменила 20 закупок на почти 360 млн грн. Об этом информирует глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.

"С октября прошлого года, когда рабочая группа начала свою работу в Одесской обладминистрации, проверено более 300 закупок местных громад региона.

И за три месяца работы имеем такой результат:

- отменено 20 закупок на почти 360 000 000 грн;

- экономический эффект от снижения договорной цены - 5 924 736 грн", - пишет Кипер.

Он добавил, что в этом году "Прозрачность и подотчетность" продолжит начатую работу по полному искоренению у чиновников желания неэффективно тратить бюджетные средства.

"В приоритете - наши Защитники и Защитницы, и конечно - Победа!", - резюмировал он.

Напомним, в октябре этого года при Одесской ОВА заработала рабочая группа "Прозрачность и подотчетность". В состав рабочей группы войдут представители областных управлений СБУ, прокуратуры и Нацполиции. А еще - Бюро экономической безопасности и НАБУ.

Создание рабочей группы анонсировал глава ОВА Олег Кипер.

"В регионе не должно быть коррупции. Каждый должен работать исключительно на Победу. Быть максимально честным и откровенным", - заявил он.

Так, с начала работы члены группы отменили большое количество ненужных закупок, таких как: тендеры по приобретению дорогостоящего программного обеспечения, ремонты дорог, реконструкцию стадиона.

Предупредили члены рабочей группы также закупку испанских платанов, какао почти на полмиллиона и конфет на 795 тысяч гривен.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Робоча група при Одеській ОВА скасувала непотрібні тендери на третину мільярда гривень
Working group at Odesa Regional Military District Administration canceled unnecessary tenders for a third of a billion hryvnias
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Рабочая группа при Одесской ОВА отменила ненужные тендеры на треть миллиарда гривен

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