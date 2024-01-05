Рабочая группа при Одесской ОВА отменила ненужные тендеры на треть миллиарда гривен
Киев • УНН
Рабочая группа по вопросам прозрачности и подотчетности в Одессе отменила 20 ненужных тендеров на сумму 360 миллионов гривен, чтобы предотвратить растрату бюджетных средств.
За последние три месяца 2023 года рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" при Одесской ОВА отменила 20 закупок на почти 360 млн грн. Об этом информирует глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.
"С октября прошлого года, когда рабочая группа начала свою работу в Одесской обладминистрации, проверено более 300 закупок местных громад региона.
И за три месяца работы имеем такой результат:
- отменено 20 закупок на почти 360 000 000 грн;
- экономический эффект от снижения договорной цены - 5 924 736 грн", - пишет Кипер.
Он добавил, что в этом году "Прозрачность и подотчетность" продолжит начатую работу по полному искоренению у чиновников желания неэффективно тратить бюджетные средства.
"В приоритете - наши Защитники и Защитницы, и конечно - Победа!", - резюмировал он.
Напомним, в октябре этого года при Одесской ОВА заработала рабочая группа "Прозрачность и подотчетность". В состав рабочей группы войдут представители областных управлений СБУ, прокуратуры и Нацполиции. А еще - Бюро экономической безопасности и НАБУ.
Создание рабочей группы анонсировал глава ОВА Олег Кипер.
"В регионе не должно быть коррупции. Каждый должен работать исключительно на Победу. Быть максимально честным и откровенным", - заявил он.
Так, с начала работы члены группы отменили большое количество ненужных закупок, таких как: тендеры по приобретению дорогостоящего программного обеспечения, ремонты дорог, реконструкцию стадиона.
Предупредили члены рабочей группы также закупку испанских платанов, какао почти на полмиллиона и конфет на 795 тысяч гривен.
Рабочая группа при Одесской ОВА отменила ненужные тендеры на треть миллиарда гривен
Рабочая группа по вопросам прозрачности и подотчетности в Одессе отменила 20 ненужных тендеров на сумму 360 миллионов гривен, чтобы предотвратить растрату бюджетных средств.
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